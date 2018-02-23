Прокуратура направила в суд дело киевлянки, которая похитила младенца из детского сада

Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой. За содеянное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Киева по обвинению в похищении 20 октября 2017 года двухмесячного ребенка из детского сада в Оболонском районе.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

В ходе досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за собственного.

Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой. За содеянное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте такжеИз детсада в Киеве похитили младенца (фото)Напомним, похитительницу ребенка в Киеве взяли под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Согласно показаниям девушки, за месяц до похищения она потеряла ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт.

Знакомые девушки, которая похитила ребенка из детского сада в Киеве, говорят, что она постоянно лгала и просила денег под разными предлогами. Одним из поводов была история о тяжело больном ребенке, однако его никто не видел.