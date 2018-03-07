Полицейский бросил гранату в СБУшников: СМИ узнали подробности инцидента в Киеве (фото, видео)

Взрыв на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" в Киеве оказался не криминальными разборками.

ЧП произошло 6 марта около 23:00. Движение по проспекту (в сторону Броваров) было перекрыто несколько часов. На месте проводились следственные действия, работали взрывотехники.

Читайте такжеВ Киеве на оживленном проспекте неизвестные взорвали две гранаты, есть пострадавшие - СМИ (видео, фото)"Сотрудники СБУ Харьковской области проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области. Во время задержания тот оказал сопротивление и бросил гранату в автомобиль, в котором находились СБУшники", - рассказал источник "Обозревателя".

В результате взрыва ранение получил один из сотрудников Службы безопасности. Полицейский ударился в бега.

Полиция Киева утром 7 марта сообщила, что на поиски неизвестного злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".