В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль – есть погибший (видео)
20:37, 05 марта 2018
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Инцидент произошел на улице Артема, напротив спортивного комплекса «Олимпийский».
В Донецке взорвался автомобиль / Скриншот - Youtube. СПУТНИК. ДНЕВНИК СКЕПТИКА
В центре оккупированного боевиками Донецка взорвался автомобиль. Как сообщают подконтрольные террористам местные СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.
Утверждается, что взрыв, произошел на проезжей части улицы Артема напротив спортивного комплекса «Олимпийский».
Читайте такжеБоевики заявили о покушении на своего "министра": в Донецке подорвался автомобиль с главой "миндоходов ДНР"21 января сообщалось, что в городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси. На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков.
В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.
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