В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль – есть погибший (видео)

Инцидент произошел на улице Артема, напротив спортивного комплекса «Олимпийский».

В центре оккупированного боевиками Донецка взорвался автомобиль. Как сообщают подконтрольные террористам местные СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.

Утверждается, что взрыв, произошел на проезжей части улицы Артема напротив спортивного комплекса «Олимпийский».

Читайте такжеБоевики заявили о покушении на своего "министра": в Донецке подорвался автомобиль с главой "миндоходов ДНР"21 января сообщалось, что в городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси. На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков.

В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.