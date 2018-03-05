В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль – есть погибший (видео)

20:37, 05 марта 2018
Происшествия
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Скриншот / Youtube - СПУТНИК. ДНЕВНИК СКЕПТИКА

Утверждается, что взрыв, произошел на проезжей части улицы Артема напротив спортивного комплекса «Олимпийский».
Читайте такжеБоевики заявили о покушении на своего "министра": в Донецке подорвался автомобиль с главой "миндоходов ДНР"21 января сообщалось, что в городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси. На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков.

В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.

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Теги: #Донецк