Задержан один из участников стрельбы в Коростене, в результате которой погиб человек

Правоохранители провели ряд неотложных следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Задержан один из участников инцидента, что произошел в Коростене с применением огнестрельного оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области расследуется уголовное производство по факту совершения хулиганских действий с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства лица, что произошло 3 марта в Коростене по трем статьям УК Украины.

Правоохранители провели ряд неотложных следственных действий, назначены судебные экспертизы, в результате которых уже на следующий день, 4 марта, одного из соучастников преступления задержали. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта в городе Коростень Житомирской области в результате стрельбы в кафе один человек погиб, еще один получил ранения. Произошло это во время столкновения между группой мужчин, в результате которой двое из них получили огнестрельные ранения. Один из травмированных от полученных повреждений скончался в больнице, жизнь другого медикам удалось спасти. По указанному факту начато досудебное расследование сразу по нескольким статьям уголовного кодекса – ст. 115 (умышленное убийство), ст.15 (покушение на преступление), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Полицейские устанавливают детали инцидента и всех участников события.