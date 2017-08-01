В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Коростене

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, 48-летнего подозреваемого полицейские разыскали в столице, операцию по его задержанию провели бойцы житомирского Корда.

«Оперативники провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения стрелка, а также розыска автомобиля, на котором тот передвигался. В результате удалось отследить движение транспортного средства: после происшествия подозреваемый выехал за пределы Житомирщины, и был замечен в соседней Киевской области», - рассказал УНИАН начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Поэтому уже вечером 31 июля полицейские установили окончательное местопребывание предполагаемого стрелка.

Подозреваемого задержали в столице, по месту его временного проживания. Во время осмотра полицейские изъяли пистолет, который сейчас направлен на экспертизу. Продолжается установление места нахождения автоматического оружия, принадлежащего задержанному.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное расследование продолжается по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в центре Коростеня Житомирской области произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. Потерпевший - 33-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Мужчина с предварительным диагнозом «огнестрельное ранение правого бедра» доставлен в больницу. Нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.