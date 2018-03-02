Житомирский автовокзал из-за непогоды отменил два десятка рейсов

Немало автобусных рейсов из Житомира и других городов временно отменен из-за осложнения погодных условий.

Из-за непогоды Житомирский автовокзал обнародовал информацию об отмене двух десятков рейсов.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержит электронное табло Житомирского автовокзала.

Это табло сообщает о расписании движения автобусов и его изменения, а также о наличии свободных мест в автобусах.

Согласно этой информации, немало автобусных рейсов из Житомира и других городов временно отменен из-за осложнения погодных условий.

В то же время ликвидация последствий непогоды на Житомирщине продолжается. Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог, на дорогах и автодорогах области работает спецтехника, которая расчищает снег и другие работы по ликвидации последствий непогоды.