Житомирский автовокзал из-за непогоды отменил два десятка рейсов
17:24, 02 марта 2018Происшествия
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Немало автобусных рейсов из Житомира и других городов временно отменен из-за осложнения погодных условий.
Житомирский автовокзал из-за непогоды отменил два десятка рейсов / УНИАН
Из-за непогоды Житомирский автовокзал обнародовал информацию об отмене двух десятков рейсов.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержит электронное табло Житомирского автовокзала.
Это табло сообщает о расписании движения автобусов и его изменения, а также о наличии свободных мест в автобусах.
Согласно этой информации, немало автобусных рейсов из Житомира и других городов временно отменен из-за осложнения погодных условий.
В то же время ликвидация последствий непогоды на Житомирщине продолжается. Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог, на дорогах и автодорогах области работает спецтехника, которая расчищает снег и другие работы по ликвидации последствий непогоды.
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