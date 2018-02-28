На станции метро «Политехнический институт» в Киеве умер мужчина

Причина смерти неизвестна, на месте инцидента работают медики и полиция.

На станции столичного метро «Политехнический институт» (Святошинско-Броварская линия) внезапно умер мужчина.

Читайте такжеВозле станции метро мужчина порезал двух киевлян (фото)Как сообщает корреспондент УНИАН с места событий, на вид умершему – около 60 лет. Причина смерти неизвестна, на месте инцидента работают медики и полиция.

Сообщается, что в течение 20-30 минут медики проводили на месте реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

В ноябре прошлого года сообщалось о гибели мужчины на станции метро «Дарница». Тогда пассажир упал на пути и погиб от полученных ранений.