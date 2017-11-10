Инцидент на метро "Дарница": мужчина умер после прыжка на рельсы, на платформе была его мать

Около 17:00 на станции метро "Дарница" пассажир упал на рельсы. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По предварительным данным, это гражданин 1962 года рождения, который сам прыгнул на рельсы, передает полиция Киева.

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Прибыв на вызов, "скорая" констатировала смерть мужчины. Известно, что он находился на платформе со своей матерью.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев. Движение поездов было остановлено на некоторое время. Тело мужчины направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября ужина в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции метро "Крещатик" и "Дворец спорта".