Камеры "поймали" момент подрыва офиса венгров в Ужгороде (видео)

На записи видно, как подкладывали взрывчатку, и сам момент взрыва.

Появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.

Читайте такжеМИД Венгрии из-за поджога офиса союза в Ужгороде вызвало посла Украины для объясненийВидео разместил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook.

"Публикую видео, которое снял с камер наблюдения на соседнем здании офиса КМКС. Здесь четко видно, как подкладывали взрывчатку, сам момент взрыва, а также работу пожарных", - говорится в его сообщении.

Взрывчатку подложили в 03:04, а с детонировала она в 03:11. В 03:25 приехала первая бригада пожарных, а в 03:35 - вторая.

Напомним, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья». По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах.