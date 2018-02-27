"Разжигание вражды и провокация": в Ужгороде ночью подожгли офис венгерского союза (фото)

По информации источников, в здании КМКС выгорело около 25 кв.м., а пожару предшествовал взрыв. Вероятно, это был коктейль Молотова, брошенный в окно.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали поджог офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни.

Об этом сообщили в МИД Украины.

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В частности, украинские дипломаты отмечают: "Мы решительно осуждаем такие позорные провокации".

В МИД также осуждают "использование таких методов как нападения на учреждения национальных меньшинств", что можно расценивать как "средство разжигания межнациональной розни извне".

В этой связи дипломаты заявили, что будут противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как на Закарпатье, так и по всей Украине.

"Мы будем противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как в регионе, так и в Украине в целом", - добавили дипломаты.

Также они отметили, что "украинские компетентные органы работают над тем, чтобы найти и наказать виновных".

Напомним, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья». По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

По информации Mukachevo.net от источников в правоохранительных органах, выгорело около 25 кв.м. здания, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС. Вероятно, это опять был коктейль Молотова, брошенный в окно.

Об этом также пишут венгерские СМИ со ссылкой на собственные источники. Также, по их информации, почти полностью выгорел первый этаж здания.