"Разжигание вражды и провокация": в Ужгороде ночью подожгли офис венгерского союза (фото)
В Министерстве иностранных дел Украины назвали поджог офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни.
Об этом сообщили в МИД Украины.
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В частности, украинские дипломаты отмечают: "Мы решительно осуждаем такие позорные провокации".
В МИД также осуждают "использование таких методов как нападения на учреждения национальных меньшинств", что можно расценивать как "средство разжигания межнациональной розни извне".
В этой связи дипломаты заявили, что будут противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как на Закарпатье, так и по всей Украине.
"Мы будем противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как в регионе, так и в Украине в целом", - добавили дипломаты.
Также они отметили, что "украинские компетентные органы работают над тем, чтобы найти и наказать виновных".
Напомним, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья». По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах.
По информации Mukachevo.net от источников в правоохранительных органах, выгорело около 25 кв.м. здания, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС. Вероятно, это опять был коктейль Молотова, брошенный в окно.
Об этом также пишут венгерские СМИ со ссылкой на собственные источники. Также, по их информации, почти полностью выгорел первый этаж здания.