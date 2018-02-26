Разбили стекло авто и угрожали: в Одессе возле "Привоза" произошла стрельба

Как сообщили источники в прокуратуре, повздорили два автомобилиста на "Ланосе" и "Волге".

Конфликт со стрельбой случился сегодня утром в Вознесенском переулке в Одессе, что возле рынка «Привоз».

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре, повздорили два автомобилиста на «Ланосе» и «Волге».

В разгар ссоры водитель «Волги» достал пистолет, скорее всего травматический, и выстрелил в машину оппонента, а после скрылся с места происшествия.

Стрелка разыскивают. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Причины и причастные лица устанавливаются», — прокомментировали инцидент в пресс-службе патрульной полиции.

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В пресс-службе ГУНП прокомментировали инцидент возле «Привоза»

«В 9:58 в полицию поступило сообщение об инциденте между автомобилистами в Вознесенском переулке. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Предварительно установлено, что к припаркованному автомобилю одессита подъехали несколько мужчин на «Волге» и, разбив стекло, начали угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего скрылись в направлении Старосенной площади», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время личности хулиганов установлены. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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