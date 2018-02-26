На Бориспольском шоссе из-за смертельного ДТП образовался огромный затор (видео)
17:36, 26 февраля 2018
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На дороге столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель "Газели" остановился во второй полосе, отремонтировать колесо.
На Бориспольском шоссе образовался огромный затор из-за смертельного ДТП.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На дороге столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель "Газели" остановился во второй полосе, отремонтировать колесо. В тот момент в него врезалась фура.
Водитель микроавтобуса погиб сразу. Водитель фуры комментариев избегает, ведь сам – из Сербии. Его проверят на содержание наркотических или алкогольных веществ в крови.
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