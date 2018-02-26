На Бориспольском шоссе из-за смертельного ДТП образовался огромный затор (видео)

На дороге столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель "Газели" остановился во второй полосе, отремонтировать колесо.

На Бориспольском шоссе образовался огромный затор из-за смертельного ДТП.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове водитель сбил ребенка насмерть и скрылся

На дороге столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель "Газели" остановился во второй полосе, отремонтировать колесо. В тот момент в него врезалась фура.

Водитель микроавтобуса погиб сразу. Водитель фуры комментариев избегает, ведь сам – из Сербии. Его проверят на содержание наркотических или алкогольных веществ в крови.