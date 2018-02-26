В камере было три человека: появились подробности самоубийства сепаратистки в СИЗО Днепра

В камере днепровского СИЗО покончила с собой Мария Меньшикова.

Журналисты выяснили подробности о повесившейся в СИЗО Днепра сепаратистке Марине Меньшиковой, которая в октябре 2016 года напала на участника АТО Константина Кравченко в Днепропетровском театре оперы и балета.

Читайте такжеВ Днепре суд оставил женщину, напавшую с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца (видео)"В камере с этой женщиной находились три человека, — рассказали "Фактам" в пресс-службе Южно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста. - По предварительной информации, с сокамерниками у нее конфликтов не было. Это произошло под утро: она привязала простынь к решетке на окне камеры и повесилась. Сейчас на место выехала ведомственная комиссия, устанавливаются подробности произошедшего".

Пресс-секретарь Днепропетровского областного управления полиции Днепра Анна Старчевская сообщила, что дело против Меньшиковой теперь будет закрыто в связи со смертью подозреваемой.

Как сообщал УНИАН, сторонница "русского мира" Марина Меньшикова, в прошлом года напавшая с молотком на бойца АТО, покончила с собой в СИЗО Днепра.

"Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну, ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.