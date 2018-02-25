На Оболони в Киеве задержали трех наркоторговцев

Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве полиция задержала трех наркоторговцев, один из которых продавал наркотики на территории учебного заведения. Как сообщается на странице МВД Украины в Facebook, в начале февраля к правоохранителям поступила информация в отношении лиц, занимающихся распространением наркотических средств на территории Оболонского района столицы.

В рамках оперативно-поисковых мероприятий и следственных действий, полицейские установили, что наркотики распространяли местные жители: двое мужчин, 1980 и 1988 годов рождения, и женщина, 1979 года рождения. Правонарушители сбывали каннабис и опий ацетилированный. Один из злоумышленников продавал наркотики на территории учебного заведения. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее из Украины выдворили российского криминального авторитета по кличке «Хасан».