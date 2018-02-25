Из Украины выдворили российского криминального авторитета по прозвищу «Хасан» (фото, видео)

Он является членом незаконных вооруженных формирований, и проживал в Украине без разрешительных документов.

Полицейские задержали и выдворили из Украины российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу «Хасан».

Читайте такжеВ Украине стартует набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностью

Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

«56-летний гражданин Российской Федерации Домбаев Заур Зелихманович проживал в Украине без разрешительных документов», - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что Домбаев является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

«Он устанавливал контроль над противоправной деятельностью организованных преступных группировок, совершающих тяжкие и особо тяжкие (резонансные) преступления, и принимал непосредственное участие в их совершении. Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами криминогенной среды и с ворами в законе», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали иностранца в Вышгороде в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий «Мигрант».

Вышгородским РО Управления ГМС в Киевской области было принято решение принудительно выдворить задержанного с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет. Гражданин России депортирован на родину 23 февраля поездом «Киев-Москва».