Во Львовской области Mazda с молдаванами столкнулась с рейсовым автобусом

В ДТП пострадали двое несовершеннолетних граждан Молдовы.

Автомобиль Mazda, в котором ехали пострадавшие, столкнулся с рейсовым автобусом и микроавтобусом.

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В районном центре Радехов Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое несовершеннолетних граждан Молдовы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, ДТП произошло 24 февраля в 16.40 на ул. Львовской.

39-летний гражданин Молдовы, управляя автомобилем Mazda, нарушил Правила дорожного движения, не пропустив встречный транспорт, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение иномарки с рейсовым автобусом БАЗ, который следовал по маршруту «Львов-Радехов», и микроавтобусом Volkswagen Transporter.

В результате ДТП получили травмы двое пассажиров Mazda - граждане Молдовы (в возрасте 9 и 17 лет). Они госпитализированы с травмами средней степени тяжести в Радеховскую районную больницу.