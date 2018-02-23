В Египте жестоко убили 27-летнюю украинку

Сотрудница отеля в Хургаде состояла в гражданском браке с египтянином, который обнаружил ее тело.

В Хургаде в Египте 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Полиция ведет следствие.

Читайте такжеПогибшими при нападении на отель в Хургаде оказались граждане Германии, а не Украины Об этом сообщил УНИАН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. "Посольство Украины в Египте информировало, что 21 февраля 2018 года в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств этого трагического случая", - сказал дипломат.

Инцидент вызвал большой резонанс в Египте. По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж по возвращению домой с работы в супермаркете. Девушке нанесли около 10 ударов.

Как сообщает ТСН, тело 29-летней девушки родом из Нежина с многочисленными ранениями нашла полиция в арендованной квартире. В полицию позвонили соседи, когда почувствовали неприятный запах.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Италии жестоко убили украинку.