Убитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ (видео)

17:26, 29 декабря 2017
Мир
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Итальянская полиция рассматривает ревность, как основной мотив преступления.

Итальянские следователи подозревают, что украинку, тело которой нашли в горах, мог убить ее любовник из ревности. Мужчина впоследствии совершил самоубийство, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Италии с многочисленными синяками и царапинами нашли тело украинкиТело женщины в горах итальянской провинции Тревизо нашли охотники. Полиция предполагает, что погибшая - это украинка София Мельник, которая пропала в ноябре. Эта смерть на первых полосах всех итальянских газет.

Вскрытие тела показало многочисленные удары, которые могли быть причинены женщине такими предметами, как молоток или палка с закругленными концами.

Кроме этого, есть признаки избиения, но не исключают, что часть этих ударов и царапин является следствием падения тела женщины с многометровой высоты, в балку, где и нашли ее тело. Есть вероятность, что София была еще жива, когда ее тело было выброшено в овраг.

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