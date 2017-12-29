Убитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ (видео)

Итальянские следователи подозревают, что украинку, тело которой нашли в горах, мог убить ее любовник из ревности. Мужчина впоследствии совершил самоубийство, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Италии с многочисленными синяками и царапинами нашли тело украинкиТело женщины в горах итальянской провинции Тревизо нашли охотники. Полиция предполагает, что погибшая - это украинка София Мельник, которая пропала в ноябре. Эта смерть на первых полосах всех итальянских газет.

Вскрытие тела показало многочисленные удары, которые могли быть причинены женщине такими предметами, как молоток или палка с закругленными концами.

Кроме этого, есть признаки избиения, но не исключают, что часть этих ударов и царапин является следствием падения тела женщины с многометровой высоты, в балку, где и нашли ее тело. Есть вероятность, что София была еще жива, когда ее тело было выброшено в овраг.