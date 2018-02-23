Захват санатория в Одессе: полиция начала расследование, санаторий разблокирован

Хозяйственный конфликт вокруг санатория продолжается несколько лет, а сегодня прибыл новый директор с целью взять под контроль предприятие.

В Одессе полиция начала расследование по факту сегодняшней попытки захвата санатория «Лермонтовский», из-за которого на протяжении нескольких лет длится хозяйственный спор между «Укрпрофздравницей» и Министерством юстиции Украины.

Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, по факту самовольного захвата административного корпуса санатория открыто производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

«Сегодня утром группа лиц, похожих на «титушек» (частное охранное агентство), вместе с «новым» директором ворвались в санаторий», - сообщил Форостяк.

Он отметил, что на место событий прибыли правоохранители, в том числе, лично начальник регионального главка Дмитрий Головин, который призвал стороны конфликта не прибегать к насильственным действиям, и вести себя исключительно в правовом поле.

«В результате все помещения освобождены, сам санаторий разблокирован», - подчеркнул Форостяк. Кроме того, приняты меры по охране правопорядка, проведен осмотр помещений, зафиксирован материальный ущерб, в частности, были выбиты двери и замки дверей в административных помещениях.

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Как отметил Форостяк, этот хозяйственный конфликт длится несколько лет, а сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие.

При этом отмечается, что полиция не вмешивается в хозяйственный конфликт, но в то же время, не позволит нарушать общественный порядок или действовать силовым методом.

Как сообщил журналистам представляющий интересы коллектива санатория юрист Илья Халдай, сегодня примерно в 6.00 более 70 человек, предположительно сотрудников частной охранной фирмы «Зевс», с ломами и арматурой ворвались в санаторий, разбив двери. Он отмечает, что нескольких охранников «просто смели», а сотрудников не пустили на работу.

Юрист утверждает, что в настоящее время есть вступившее в силу решение суда, которое отменило передачу здравницы в собственность Минюсту.

«Свидетельство о праве собственности Минюста отменено», - подчеркнул он.

По словам директора санатория Дмитрия Антипова, ворвавшиеся на территорию злоумышленники, большая часть которых была в масках, отключили комплекс от электричества, парализовав его работу.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно проходили митинги против передачи санатория «Лермонтовский» Минюсту. В 2011 году суд признал право собственности на объект за государством. В 2015 году Кабмин передал санаторий из ведения ЗАО «Укрпрофздравница» Минюсту. На протяжении нескольких лет из-за санатория в Одессе происходят конфликты, в том числе, с применением силы.

Санаторий «Лермонтовский» основан в 1914 год, расположен в курортной зоне Одессы, недалеко от центра города. Специализация – болезни системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы; реабилитация больных после травм и с болезнями костно-мышечной системы; реабилитация после острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и пр.