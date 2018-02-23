В Одессе вооруженные ломами и арматурой "титушки" захватили здание санатория (фото)

В санатории сейчас проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

Около 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 7 утра в одесский санаторий «Лермонтовский». Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия (санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и «Укрпрофздравница», - ред.), который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время», - заявляет адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации «Лермонтовского».

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Он добавил, что в здании находится оборудование санатория и личные вещи сотрудников.

По словам директора санатория Дмитрия Антипова, ворвавшиеся люди отключили «Лермонтовский» от электричества, полностью парализовав его работу.

«Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу»,- говорит директор.

В санатории сейчас проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

Сейчас в санатории присутствует начальник ГУНП Дмитрий Головин. Захватчиков вытеснили за пределы санатория, продолжаются следственные действия. Троих задержали и посадили в автозак.

Как сообщал УНИАН, в Ровно подожгли редакцию местного издания.