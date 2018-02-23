В Одессе депутату облсовета брызнули газом в лицо

Неизвестные брызнули депутату в лицо из баллончика со слезоточивым газом.

В Одессе двое злоумышленников сегодня брызнули слезоточивым газом из баллончика в лицо внефракционному депутату Одесского областного совета Алексею Кобыльникову.

Как сообщила УНИАН депутат облсовета Ирина Ковалиш, нападение произошло около 9.00 в районе улицы Сегедской.

«Алексей Кобыльников проживает в городе Черноморске, сегодня общественным транспортом приехал в Одессу. Нападение произошло в его день рождения – сегодня нашему коллеге по депутатскому корпусу исполнилось 55 лет», - рассказала Ковалиш.

Она уточнила, что нападение произошло, когда депутат направлялся на работу. После того, как его лицо забрызгали, по предварительным данным, слезоточивым газом из баллончика, он пытался «отбиться» от неизвестных, но они его преследовали.

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«По чистой случайности мимо проезжал помощник одного из депутатов Одесского областного совета, который отвез Кобыльникова в ближайшее медучреждение для оказания первой помощи. Потом потерпевшего доставили в институт глазных болезней им. Филатова», - добавила Ковалиш.

Согласно медицинскому заключению, у Кобыльникова химический ожог глаз и кожи лица (век, губ и пр.). Потерпевший написал соответствующее заявление в полицию.

Ковалиш также добавила, что это – не первый случай нападения на указанного депутата. Ранее его били по лицу, резали шины автомобиля и пр.

Кобыльников, 1963 года рождения, является членом постоянной депутатской комиссии по правам человека, свободы слова и информации Одесского областного совета.

Ранее на входе в здание Соломенского суда Киева, где рассматривали дело главы Одессы Геннадия Труханова, произошли стычки между представителями полиции и Национального корпуса.