В Ровно подожгли редакцию местного издания (фото, видео)

Журналисты до прибытия спасателей начали самостоятельно тушить пожар с помощью ведер.

Вчера вечером, 22 февраля, неизвестный поджег офис ровенского издания «Четвертая власть».

Как сообщает редакция на своей странице в Facebook, неизвестный бросил зажигательную смесь, в результате чего было повреждено помещение на первом этаже здания.

«Около 19:00 в здание редакции вошел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

По словам заместителя главного редактора Антонины Торбич, которая проживает рядом с редакцией, из помещения начал валить едкий дым, а сам источник пламени, вероятно, был небольшим.

Журналисты до прибытия спасателей начали самостоятельно тушить пожар с помощью ведер. По словам Торбич, когда пожарные прибыли, главный источник пламени уже потушили.

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