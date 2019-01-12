Ученые назвали рисунок наиболее эффективным способом сохранить что-то в памяти

Нейрофизиологи, участвовавшие в исследовании, объясняют, что при рисовании активизируются самые разные участки мозга.

Самым эффективным способом сохранить что-то в памяти признан рисунок, который человек можете сделать, даже если совсем не умеете рисовать.

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К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Ватерлоо, передает Би-би-си. Их исследования показали, что даже самые примитивные схемы и наброски сохраняют в памяти людей, особенно пожилых, куда больше информации, чем текст.

Особенно полезен этот совет тем, кто страдает от старческой деменции, когда у пожилых людей начинает отказывать краткосрочная память. "Мы обнаружили, что рисунки помогают пожилым людям запоминать лучше, чем любые другие приемы и методы", - говорит участница проекта Мелисса Мид.

В эксперименте приняли участие 48 человек: половина из них в возрасте около 20 лет, вторая половина - в возрасте около 80-ти. Им зачитывали список предметов, которые они могли либо записать, либо нарисовать.

Через какое-то время их просили вспомнить как можно больше слов из списка. И оказалось, что в обеих группах люди лучше помнили слова, которые были представлены в виде рисунков.

"Например, нарисованный список покупок при походе в магазин или схема приготовления блюда запоминаются куда лучше, чем аналогичный текст", - говорит Мелисса Мид.

Нейрофизиологи, участвовавшие в исследовании, объясняют, что при рисовании активизируются самые разные участки мозга, ответственные за визуальные, вербальные, пространственные и семантические процессы, а также моторная память - а значит, и запоминание происходит лучше.