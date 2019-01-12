Ученые назвали рисунок наиболее эффективным способом сохранить что-то в памяти
Самым эффективным способом сохранить что-то в памяти признан рисунок, который человек можете сделать, даже если совсем не умеете рисовать.
Читайте такжеУченые назвали важный фактор, влияющий на способность запоминать информацию
К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Ватерлоо, передает Би-би-си. Их исследования показали, что даже самые примитивные схемы и наброски сохраняют в памяти людей, особенно пожилых, куда больше информации, чем текст.
Особенно полезен этот совет тем, кто страдает от старческой деменции, когда у пожилых людей начинает отказывать краткосрочная память. "Мы обнаружили, что рисунки помогают пожилым людям запоминать лучше, чем любые другие приемы и методы", - говорит участница проекта Мелисса Мид.
В эксперименте приняли участие 48 человек: половина из них в возрасте около 20 лет, вторая половина - в возрасте около 80-ти. Им зачитывали список предметов, которые они могли либо записать, либо нарисовать.
Через какое-то время их просили вспомнить как можно больше слов из списка. И оказалось, что в обеих группах люди лучше помнили слова, которые были представлены в виде рисунков.
"Например, нарисованный список покупок при походе в магазин или схема приготовления блюда запоминаются куда лучше, чем аналогичный текст", - говорит Мелисса Мид.
Нейрофизиологи, участвовавшие в исследовании, объясняют, что при рисовании активизируются самые разные участки мозга, ответственные за визуальные, вербальные, пространственные и семантические процессы, а также моторная память - а значит, и запоминание происходит лучше.