Некоторые лесные грибы могут быть смертельно ядовитыми.

Собирать грибы в лесу - это очень увлекательно и полезно, однако делать это нужно правильно. Отправляясь в лес, каждый должен знать как выглядят основные ядовитые грибы в украинских лесах и как отличить их от съедобных грибов.

Отравление ядовитыми грибами может иметь разные последствия: боль в животе, рвота, головокружение, потеря сознания, судороги и даже летальный исход. При любых подозрениях на отравление грибами нужно немедленно обращаться с врачу. Некоторые грибы являются смертельно опасными!

Бледная поганка - самый опасный гриб в украинских лесах. Отравление поганкой в большинстве случаев смертельно. Если вы сомневаетесь в том, что гриб может оказаться поганкой - лучше не берите его.

Основные отличия: белые пластинки под шляпкой, запах отсутствует, при надломе остается белой. На ножке поганки есть юбочка. Внизу к корню её ножка утолщается.

Не срывайте грибы и ягоды возле поганки, так как на них могут быть ядовитые споры.

Сатанинский гриб

Мухомор

Самый известный ядовитый гриб. Имеет красную шляпку с белыми точками. Есть много других видов мухоморов. Мухоморы широко используются в медицине и заживлении ран, однако употреблять их в пищу не рекомендуется.

Волоконница

Шляпка конической формы, часто с бугорком в центре. Ножки прямые, сверху темнее. При разломе гриб краснеет. Волоконница смертельно опасная, вызывает острую боль и сильную рвоту уже через час после употребления. Без медицинской помощи человек часто умирает.

Перечный гриб

Можно ли есть перечный гриб - вопрос спорный. Многие люди употребляют его в пищу. Однако доказано, что яд перечного гриба постепенно накапливается в организме и разрушает печень. Любит расти в еловых лесах с июня по октябрь. Похож на маслят, но имеет острый вкус и никогда не имеет юбочки на ножке.

Гриб говорушка

Шляпка белая, гладкая, немного блестящая, часто изогнутая внутрь. Говорушки имеют много видов, некоторые из которых съедобные. Неопытным грибникам лучше совсем избегать таких грибов.

Ложные опята

Ложные опята очень похожи на съедобные грибы и тоже растут группами, а также могут иметь самый разный окрас шляпки. У настоящих опять встречается юбочка под шляпкой, которой нет у ложноопят. Также ядовитые грибы имеют неприятный запах, и желтые пластинки, а опята пахнут приятно и имеют пластинки белого цвета. Симптомы отравления - понос, тошнота, рвота, интоксикация, повышенная температура.

Шампиньон желтокожий

Имеет белую шляпку и розоватые или коричневые пластинки, а также небольшую юбочку на ножке. При надавливании на мякоть разлом желтеет - это его отличительная черта. Также этот гриб неприятно пахнет.

Рвотная сыроежка

Очень горький на вкус гриб. Часто растет у болот. Если прикоснуться губами к сырому грибу, то можно ощутить сильное покалывание. При отравлении человек чувствует резкую боль в кишечнике, понос и рвоту. В тяжелых случаях возникает боль в мышцах и сильное недомогание.

Ложная лисичка

Ложная лисичка имеет неприятный отталкивающий запах, в отличие от настоящей лисички. Ложные лисички более яркие по цвету, часто оранжевые. Мякоть полностью желтая. При надавливании на мякоть цвет не меняется (а у лисичек краснеет).

Читайте также на УНИАН:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова