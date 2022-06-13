Когда можно начинать собирать грибы и какие из них безопасны для человека - узнайте в материале УНИАН.

Грибы в лесу можно найти в любое время года - на то, как скоро они появятся и в каком количестве влияют погодные условия. К примеру, после суровой затяжной зимы грибы весной появятся позже, чем если бы зима была мягкой и теплой. УНИАН расскажет, какие грибы можно собирать в лесу в разные месяцы.

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Когда собирать грибы в Украине - график по месяцам

Начиная со второй половины июня, во многих лесах наблюдается настоящее грибное раздолье, например:

Июнь: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки.

белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки. Июль: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, опята.

белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, опята. Август: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята.

белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята. Сентябрь: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята.

белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята. Октябрь: белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, грузди.

белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, грузди. Ноябрь: опята, вешенки, трюфеля.

Ассортимент богатый, но будет отличаться в зависимости от типа леса. Разные грибов "обитают" в определенных лесах. Чтобы точно знать, где и какие искать грибы, сверяйтесь с перечнем:

маслята (август - сентябрь) - сосновые леса, опушки и поляны смешанных хвойно-лиственных лесов;

(август - сентябрь) - сосновые леса, опушки и поляны смешанных хвойно-лиственных лесов; лисички (июль - октябрь) - смешанные хвойно-лиственные леса, вблизи сосны, березы, дуба;

(июль - октябрь) - смешанные хвойно-лиственные леса, вблизи сосны, березы, дуба; белые грибы (середина июня - конец сентября) - хорошо прогреваемые леса, с отсутствие густых зарослей;

(середина июня - конец сентября) - хорошо прогреваемые леса, с отсутствие густых зарослей; подберезовики (вторая половина августа - ноябрь) - смешанные леса с примесью березы;

(вторая половина августа - ноябрь) - смешанные леса с примесью березы; подосиновики (начиная с июня) - неподалеку от любых лиственных деревьев;

(начиная с июня) - неподалеку от любых лиственных деревьев; рыжики (с конца июля по конец октября) - хвойники, в особенности молодые лесопосадки.

Для того, чтобы сбор грибов прошел удачно, вооружитесь обязательным минимальным набором грибника. Возьмите с собой вместительную корзинку, острый нож (для проверки мякоти на наличие червей), компас (для ориентира на местности). В лесу нужно найти гладкую палку, чтобы вам было удобно раздвигать траву и сухие листья.

Как собирают в лесу грибы - правила

УНИАН собрал несколько проверенных рекомендаций, прислушиваясь к которым, вы сможете собрать богатый урожай грибов:

выбирайте места подальше от трасс и городов, так как грибы "впитывают" в себя токсины и могут стать ядовитыми;

если на лесном участке растут мухоморы - там точно безопасное место и чистая почва;

90% сыроежек растут на опушках - вы можете набрать их там;

грибы нельзя срезать - лучше ломать и выкручивать из земли - срезание ведет к гниению грибницы;

ни в коем случае нельзя брать грибы, у которых шляпка выгнута - они выпустили споры и формируют яд, а значит могут стать причиной отравления.

Помните о том, что собирать нужно только знакомые вам грибы - если вы нашли экземпляр, который вызывает у вас сомнения, лучше оставьте его в лесу.

Также важно не забывать, что в пищу пригодны только молодые грибы с не полностью сформированной шляпкой - если вы видите, что шляпка раскрылась как зонтик, не срывайте его - такой гриб не имеет никакой пищевой ценности.

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