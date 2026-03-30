Победитель 'Холостячки' со Златой Огневич впервые показал свою возлюбленную (фото)

Победитель второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого была певица Злата Огневич, бизнесмен и военнослужащий Андрей Задворный показал свою возлюбленную Александру Ткаченко и публично обратился к ней.

В своем Instagram предприниматель опубликовал несколько фото с любимой и отметил, как важно, когда тебя ждут дома, любят и поддерживают в непростых решениях.

"Спасибо тебе, моя девочка, за поддержку, за то, что ты, несмотря на то, что хотела бы быть рядом, поддерживаешь меня в решении посвятить себя защите Украины. Спасибо за то, что могу полагаться на тебя. Прости мне твои слезы, я бы так хотел тебя всегда прижать к себе обнять и успокоить. Хочу, чтобы ты знала, что я счастлив, что встретил тебя, спасибо за то всем высшим силам", - написал Задворный.

Шоу "Холостячка-2021" - что важно знать

Напомним, Злата Огневич в финале второго сезона "Холостячка-2021" выбрала бизнесмена Андрея Задворного, но пара рассталась через 1,5 месяца.

Сообщалось, что инициатором их разрыва стал именно Задворный. Он заявил, что у него "угасли чувства". Для певицы это стало болезненным опытом, с последствиями которого она не смогла справиться самостоятельно и обратилась за помощью психолога.

