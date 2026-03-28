Никитюк призналась, бесит ли ее разница в возрасте с молодым женихом-воином

Военнослужащий Дмитрий Бабчук младше своей избранницы на девять лет.

38-летняя известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк впервые высказалась о разнице в возрасте со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Как известно, Леся старше своего избранника на девять лет.

"Люди любят сплетничать постоянно, особенно о медийных персонах, особенно по таким темам, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка немножко раньше родилась, чем ее будущий муж. Лет так не девять, как я", - отметила Никитюк в новом выпуске развлекательного шоу "єПитання на Новому" и засмеялась.

При этом ведущая заверила, что лично ее это не бесит.

Напомним, недавно Леся Никитюк рассказала, кто на самом деле свел ее с женихом-военным. Речь идет о Асане Исенаджиеве - военном медике второго отдельного медицинского батальона 12-го корпуса Сухопутных сил:

"Это тот человек, который сыграл невероятную роль в становлении моей семейной жизни, ведь именно Асан познакомил меня с Дмитрием. Я искренне рада нашей встрече! Благодарю Асана, а больше всего ему благодарна моя мама".

