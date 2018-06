Еврокомиссар Мальмстрем объявила о дополнительных торговых преференциях для Украины

Об этом говорится в ее микроблоге в Twitter.

Комиссар, в частности, написала, что рада снова быть в Киеве. Она провела рабочий ужин с министром иностранных дел Павлом Климкиным. "Рада объявить о дополнительных торговых преференциях для Украины", - проинформировала Мальмстрем.

Happy to be in Kyiv again. Working dinner with @PavloKlimkin. Glad to announce additional market access preferences for Ukraine.