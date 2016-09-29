Еврокомиссар Мальмстрем объявила о дополнительных торговых преференциях для Украины

Об этом говорится в ее микроблоге в Twitter.

Комиссар, в частности, написала, что рада снова быть в Киеве. Она провела рабочий ужин с министром иностранных дел Павлом Климкиным. "Рада объявить о дополнительных торговых преференциях для Украины", - проинформировала Мальмстрем.

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Happy to be in Kyiv again. Working dinner with @PavloKlimkin. Glad to announce additional market access preferences for Ukraine. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) September 29, 2016

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина рассчитывает уже в сентябре получить дополнительные торговые преференции от Европейского Союза в отношении отечественной продукции.

В конце июня министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что украинской стороне удалось убедить представителей Европейского Союза в том, что квоты на аграрную продукцию, которая поставляется на рынок ЕС, не являются постоянными цифрами и их можно пересмотреть в сторону увеличения.

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Квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются тарифными и означают лишь объем товаров, который может быть поставлен без пошлин.

В 2015 году Украина экспортировала некоторые продукты, превысив квоты - например, мед (в прошлом году Украина превысила свою тарифную квоту по этому продукту в четыре раза), сок (тарифная квота превышена в семь раз), кукурузу (тарифная квота превышена почти в 20 раз).