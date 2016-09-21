Бизнес-инкубатор: как изобретательных студентов поддерживают в Латвии (видео)

Об этом идет речь в сюжете ТСН на 1+1.

Бизнес-инкубатор - это организация, которая помогает молодым латвийцам еще до завершения вуза создать собственное дело.

Например, студентке Еве инкубатор на целый год предоставил лабораторию мастерскую, где она делает из пчелиного воска экологическую упаковку для продуктов.

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За год девушка продала 3 тысячи упаковок.

Помимо рабочего места инкубатор дает студентам место, где можно попробовать продать свои продукты, а также обучают, как сделать бизнес, разработать логотип и определить цену.

Бизнес-инкубатор ежегодно принимает 60 участников с идеями. Через 3 месяца начинающие бизнесмены должны осуществить первые продажи, а еще через полгода стать самостоятельной компанией.

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По итогам года организаторы инкубатора определяют победителей, которые получают денежный приз, который можно использовать только на развитие бизнеса.

Кроме того, в Латвии существуют гранты и программы, чтобы в будущем помочь молодым предпринимателям выйти на международный рынок.