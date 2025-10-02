Государственная компания отмечает, что билеты можно приобрести в кассах.

Онлайн-сервисы "Украинской железной дороги" стали временно недоступными из-за технического сбоя. Об этом государственная компания сообщила в своем Telegram-канале.

"Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет восстановлена", - говорится в сообщении.

Государственная компания отмечает, что билеты можно приобрести в кассах.

В "Укрзализныце" не назвали причин сбоя - пока неизвестно, вызван ли он технической неисправностью или, возможно, кибератакой.

Обновлено 14:02. В "Укрзализныце" сообщили о возобновлении работы онлайн-сервисов компании.

Сервисы "Укрзализныци" под атакой хакеров

Это не первый серьезный сбой, который произошел в работе сервисов государственной компании в этом году.

Напомним, в марте произошел масштабный сбой, в результате чего не работала продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Позже стало известно, что сервисы "Укрзализныци" подверглись масштабной хакерской атаке. К ликвидации ее последствий был привлечен кибердепартамент СБУ.



Недавно россияне атаковали украинскую железнодорожную инфраструктуру, используя модернизированные дроны типа "Шахед".

По мнению специалистов, такие БПЛА позволят оккупантам атаковать подвижной состав далеко за линией фронта. Последнее призвано посеять панику среди населения, нанести ущерб экономике, а также подорвать логистику.

Также россияне усилили атаки железнодорожных подстанций. Все это говорит о росте возможностей российского ОПК по производству дальнобойных ударных БПЛА.

