Временно не работает, в частности продажа билетов через приложение и сайт.

"Укрзализныця" сообщает о техническом сбое в IT-системе, в результате чего не работают онлайн-сервисы. Как сообщается в Telegram-канале "УЗ", в частности временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

"Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем. Приносим извинения за неудобства", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныце" также добавили, что усиливают дополнительными работниками утренние смены железнодорожных касс на вокзалах. А для связи в "УЗ" призвали использовать страницы "Укрзализныци" в социальных сетях.

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Также сообщается, что начальникам поездов предоставлена возможность оформлять проезд в наиболее срочных случаях. Кроме того, на время сбоя в работе онлайн-сервисов временно открыта продажа билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта.

"Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления систем", - заявили в "УЗ".

Обновлено 10.45. Впоследствии в "Укрзализныце" отметили, что оперативно перестраивают процессы, чтобы все, кому срочно нужно ехать, смогли приобрести билеты.

"Еще продолжается восстановление онлайн-систем "Укрзализныци", поэтому временно не работает и приобретение билетов через сервис "Армия+". При этом, обеспечим, чтобы военнослужащие Сил обороны Украины, которые нуждаются в срочных поездках и не могут приобрести билеты онлайн, обязательно могли доехать", - подчеркнули в "УЗ".

Так, доступны следующие варианты: оформить билеты во всех кассах вокзалов по стране, в частности приоритетно в кассах для военных; оформить проезд непосредственно на борту с помощью начальника поезда (все получили соответствующие инструкции).

"Укрзализныця" - новости

Как сообщал УНИАН, в связи со строительством европейской колеи Чоп-Ужгород "Укрзализныця" временно меняет маршруты некоторых поездов закарпатского направления. На станциях Мукачево, Ужгород и Чоп изменения в расписании движения продлятся до 31 июля.

Также ранее был открыт флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина".

Кроме того, "УЗ", в частности продолжила маршрут поезда №203/204 Киев - Ивано-Франковск до популярного поселка Ясиня.

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