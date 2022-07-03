Рашисты используют в Украине бронепоезда с той же целью, что и гитлеровцы во Вторую мировую.

Армия РФ специально для вторжения в Украину привлекла сразу несколько бронепоездов, которые даже стали "героями" пропагандистских сюжетов. В них эти раритеты, от которых ощутимо тянет чапаевщиной, традиционно назвали аналоговнетным решением, которое "вооружено сверхсовременной военной техникой, в частности зенитной установкой", то есть ЗУ-23-2 созданной в 50-х годах.

Назначение бронепоездов

В целом идея бронепоезда идет от XIX веке, когда во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов силы Севера забронировали один вагон, который использовался как подвижная огневая точка. Первое же массовое использование этой военной техники можно отнести к англо-бурской войне 1899-1902 годов британцы использовали бронепоезда для противодействия бурским партизанам.

Уже в Первую мировую войну, когда артиллерия стала господствующим средством поражения на поле боя, вполне логичной стала идея создания артиллерийских поездов. Вооруженные дальнобойными пушками на бронированных платформах фактически они стали первыми "самоходными" артиллерийскими установками. А их расцвет пришелся на гражданскую войну на территории бывшей Российской империи, где железная дорога была едва ли не единственным средством передвижения войск. Поэтому бронепоезд был одновременно артиллерийской единицей, средством перевозки бойцов, агитационным пунктом и штабом.

Во время Второй мировой войны опыт 20-летней давности с артиллерийскими бронепоездами, в условиях немецкого блицкрига, оказался бесполезным, поэтому абсолютное большинство из них Красная армия потеряла в 1941 году из 53 - 42 единицы. Но их создание не прекратилось и вооруженные зенитками бронепоезда стали мобильным средством противовоздушной обороны. В свою очередь немцы также использовали такую ​​военную технику, но с целью защиты от партизан.

После Второй мировой о бронепоездах довольно быстро забыли, но в 70-х, на фоне напряженности с Китаем, из-за нехватки автомобильных дорог вернулись к идее бронепоездов гражданской войны, создав несколько заводских образцов БП-1, изготовленных в Харькове на "Заводе им. Малышева".

Но именно опыт гитлеровцев РФ использовала во время двух войн в Чечне, собрал импровизированные бронепоезда для защиты железнодорожных коммуникаций. Оба раза собирали их из того, что было под рукой, частично использовали броневагоны, оставшиеся на ходу с 70-х годов, к которым добавили обычные. Их забронировали шпалами, мешками с песком, в обычных грузовых вагонах прорезали бойницы, а на платформы ставили бронетехнику. В начале 2010-х годов их хотели ликвидировать, но нынешний глава минобороны РФ Сергей Шойгу в 2015 году отменил это решение.

Бронепоезда РФ в Украине

Армия РФ рассматривает железную дорогу как крайне важные логистические артерии, которые способны перевозить значительное количество боеприпасов, военной техники и личного состава. Этой задачей даже занимается отдельный род войск – железнодорожные войска РФ. Поэтому появление бронепоездов армии РФ в Украине вполне ожидаемый шаг, как и их назначение - противодействие украинскому движению сопротивления, которое действует на временно захваченной врагом территории.

В целом известно о существовании нескольких российских бронепоездов. Учитывая доступные фото и видео, часть из них - те же "чеченские" эрзацы, а другие - кустарные новоделы.

Что касается их постройки, то они используют дизельные маневровые тепловозы, некоторые из которых "обшили броней", перед ними устанавливается одна-две платформы с вооружением. В случае закладки мины под рельсы с контактным взрывателем, именно они должны взять на себя основной удар. Также возможна установка на бронепоезд специальных средств подавления связи для блокирования подрыва фугасов с радиоподрывом.

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