Специалисты протестировали российскую авионику, системы электроснабжения и кондиционирования и другие.

Опытный образец авиалайнера МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полет. Об этом сообщает "Ростех".

Полет выполнили с аэродрома Иркутского авиазавода компании "Яковлев". Самолет находился в воздухе один час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3000 м.

Во время испытаний специалисты протестировали российскую авионику, системы электроснабжения и кондиционирования и другие. Как сообщается, все системы, включая новые, отработали без замечаний.

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Россияне говорят, что в целом авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов, "чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран". Особой гордостью Москвы является новый российский турбовентиляторный двигатель ПД-14, созданный для МС-21 и других крылатых машин.

Испытания приблизили РФ к сертификации и началу поставок на рынок "импортозамещенного" авиалайнера.

Отметим, что МС-21 является флагманом российской гражданской авиации. Он должен заменить самолеты от Boeing и Airbus в небе РФ.

Предполагается, что главную конкуренцию авиалайнеру будет составлять китайский Comac C919, но при этом МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и самолеты Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

Программу неоднократно сдвигали вправо. Так, серийное производство самолета хотели начать еще в 2016 году, но его неоднократно откладывали и сейчас оно запланировано на 2026 год.

Российское авиастроение - главное

Недавно УНИАН сообщил, что РФ подняла в небо "полностью импортозамещенный" авиалайнер Superjet 100. Самолет получил новые двигатели, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, системы управления, электроснабжения и многое другое.

А еще ранее стало известно, что опытный образец SJ-100 совершил первый полет с новыми российскими двигателями ПД-8.

Может показаться, что гражданская авиация РФ демонстрирует большой прогресс, но это в определенной степени иллюзия.

В конце прошлого года УНИАН сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россияне построили в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировали.

Таким образом, реформирование российской авиационной индустрии с переводом ее на национальное производство оказалось на грани полного провала.

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