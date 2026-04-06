В народе православный праздник сегодня известен как Акулинин день.

7 апреля по новому церковному календарю верующие чтят преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Также на эту дату приходится Великий вторник Страстной седмицы. Рассказываем, какие традиции, народные приметы и запреты связаны с этим днем, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

7 апреля по новому стилю в православной традиции чтят преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

Георгий с юных лет избрал монашеский путь и прославился своей глубокой верой. Во времена правления императора Льва Исаврянина святой подвергся гонениям со стороны иконоборцев - именно тогда за ним закрепилось имя Исповедника.

Позже Георгий был поставлен на архиерейскую кафедру города Митилена на острове Лесбос. В житии сказано, что он вел праведную, целомудренную жизнь, отличался милосердием и постоянно помогал нуждающимся. По преданию, от Господа он получил способность исцелять тяжелые болезни и изгонять злых духов.

В 815 году, во времена правления императора Льва Армянина, святителя сослали в Херсон, где спустя несколько лет он скончался. Согласно преданию, в момент его смерти над Митиленом засияла яркая звезда.

Кого еще вспоминают сегодня согласно новому календарю:

мученика Калиопия;

священномученика Руфина, диакона, мученицу Акилину и еще 200 воинов;

преподобного Серапиона, монаха;

преподобного Юстина, Челийского.

7 апреля в этом году также отмечают Великий вторник - второй день Страстной недели.

Во вторник Церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа, Его проповеди в Иерусалимском храме и обличение фарисеев и книжников. Тогда это была последняя проповедь Спасителя перед страданиями, после которой его противники окончательно утвердились в намерении погубить Его.

Согласно Евангелию, Христос в этот день рассказал несколько притч - о десяти девах, о талантах и о Страшном суде. Через них напомнил верующим о необходимости духовной готовности, ответственности за свои поступки и неизбежности ответа за прожитую жизнь. Также в этот день прозвучали слова: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие - Богу", ставшие символом духовной мудрости.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю (староцерковному) 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - один из важнейших праздников для верующих. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие традиции и запреты связаны с этой датой.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

В молитвах к преподобному Георгию просят исцеления для души и тела, а также помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Продолжается Великий пост, в этот день он строгий, но для тех, кто отмечает Благовещение по старому стилю, допускаются послабления в питании - можно есть горячие блюда с маслом и рыбу.

В храмах в Великий вторник совершаются особые богослужения.

В народной традиции день 7 апреля известен как Акулинин день. Великий вторник традиционно посвящают подготовке к Пасхе - в частности, начинают закупать продукты для праздничного стола.

Вторник Страстной недели считается временем наведения порядка. Что нужно делать в Великий вторник:

перебирать вещи и убирать зимнюю одежду;

избавляться от лишнего;

стирать, гладить;

чинить одежду;

работать в огороде.

Разрешается любая работа, направленная на подготовку к празднику.

По народным поверьям в это время просыпаются русалки после зимы и выходят к берегам рек и озер. По народным представлениям, русалки могли быть опасными: их описывали как бледных девушек с распущенными волосами, способных заманить человека в воду. Чтобы уберечься, с собой брали пучки полыни - считалось, что ее запах отпугивает водяных духов. Несмотря на страхи, в этот день у русалок также просили защиты, здоровья и счастливой судьбы для детей.

В церковный праздник 7 апреля верующим не рекомендуют ссориться, ругаться, сплетничать, лгать и завидовать. Важно избегать обид, не отказывать в помощи нуждающимся и не проходить мимо просящих милостыню. Поскольку продолжается Великий пост и идет Страстная неделя, не одобряются шумные развлечения, употребление алкоголя и участие в праздниках - в том числе свадьбах и торжествах.

В народных традициях основные запреты этого дня связаны с водоемами - считалось, что нельзя засорять берега рек и озер, а также ссориться или говорить обидные слова у воды, так как это может навлечь беду.

Что нельзя делать сегодня по народным приметам еще:

не следует ходить к водоемам в одиночку;

не советуют тратить все деньги в доме;

нельзя заглядывать в чужие окна - это к неприятностям;

не следует выяснять отношения с близкими - конфликт может затянуться надолго.

Также запрещено шуметь, смеяться и вести себя громко в гостях.

Народные приметы о погоде 7 апреля

По приметам в этот день судят о будущем урожае и погоде:

дождь с утра и гром - к ясной погоде на несколько дней;

гром без дождя - жди вечером ненастье;

на осине много сережек - к богатому урожаю гороха;

ночь звездная - будет много грибов и ягод летом;

красная заря - к перемене погоды и ненастью.

Дождь в этот день сулит урожай калины, но не слишком удачный урожай зерновых.

