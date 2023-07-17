Эти два моста имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки и значительное влияние на экономику столицы.

Эксперты по Минвосстановлению зафиксировали существенные повреждения моста имени Е. Патона и моста Метро в Киеве. Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, на днях началась работа на объектах комиссии по проверке состояния мостовых сооружений.

"Первый этап оценки состояния мостов начался со столицы. На очереди – мостовые сооружения в других регионах. Особое внимание уделим внеклассным объектам с большой интенсивностью движения и важным с точки зрения логистики и мобильности населения", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

В ведомстве отметили, что первыми объектами осмотра стали мост Патона и мост Метро в Киеве. В частности, эксперты обнаружили сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами.

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Отмечается, что мост Патона и мост Метро имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы.

В Минвосстановлении также напомнили, что в 2018 г. во время обследования моста им. Е. Патона экспертами он был признан нетрудоспособным. Осмотр объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020 г.

"В январе 2023 г. распоряжением КГГА заказчиком работ по реставрации моста им. Е. Патона определена служба восстановления Киевской области. Однако, балансодержателем объекта остается Киевская городская администрация, которая отвечает за надлежащее состояние. При этом, передача функций заказчика службе восстановления в Киевской области продолжалась более года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце августа Служба восстановления в Киевской области объявит тендер на проектирование реставрационных работ моста им. Е. Патона.

В ведомстве также напомнили, что комиссия по проверке состояния мостов в Украине была создана во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 23 июня 2023 года.

Восстановление мостов в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле был завершен капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области, который был разрушен 21 марта 2022 года.

19 мая на трассе Киев-Иванков-Овруч открыли движение по мосту через реку Таль, который полностью разрушили российские оккупационные войска, отступая из Киевской области.

С 5 июля было открыто движение транспорта по временному мосту через реку Десна в Черниговской области.

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