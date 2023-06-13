Железнодорожные компании, квалифицируемые как "единственное предприятие", теперь должны предлагать "сквозные билеты".

ЕС ввел новые правила пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Правила уже вступили в силу и устанавливают более комплексную защиту пассажиров при срыве поездки.

Комиссар по мобильности и транспорту Адина Валеан заявила: "Новые правила улучшат защиту железнодорожных пассажиров, столкнувшихся с задержками, отменами и пропущенными рейсами. Они также лучше отвечают потребностям людей с ограниченными возможностями или ограниченной подвижностью", говорится в собщении на сайте ЕС.

Новые правила устанавливают:

В тех случаях, когда пассажирам не было предложено - в течение 100 минут с момента прерывания - решение о том, как продолжить путешествие, они получат новое право на самостоятельное изменение маршрута. В таких случаях пассажиры теперь могут сами организовать альтернативный проезд по железной дороге или автобусом, и перевозчик должен возместить "необходимую, уместную и разумную" стоимость дополнительного билета.

Железнодорожные компании, квалифицируемые как "единственное предприятие", теперь должны предлагать "сквозные билеты", а это означает, что пассажиры имеют больше прав, если они опоздают на пересадку, включая право на возмещение стоимости билета или компенсацию, на размещение, если поездка не может быть продолжена в тот же день.

Управляющие инфраструктурой и железнодорожные предприятия теперь должны будут предоставлять динамическую информацию о дорожном движении и поездках в режиме реального времени не только железнодорожным предприятиям, но и продавцам билетов и туроператорам.

Расширяя доступ к системам бронирования железнодорожных компаний, новые правила также позволят продавцам и операторам готовить более инновационные предложения, такие как пакетные билеты, охватывающие разных перевозчиков, и комбинации стыковок.

Новая система также укрепляет механизмы рассмотрения жалоб и укрепляет обязательство национальных властей сотрудничать в этом отношении.

Кроме того, новая структура включает несколько новых положений, призванных сделать железнодорожные перевозки более удобными для людей с ограниченными возможностями или с ограниченной подвижностью.

Железнодорожное предприятие, продавец билетов или туроператор не вправе требовать, чтобы такое лицо сопровождалось другим лицом, за исключением случаев, когда это строго необходимо для соблюдения установленных правил доступа. В этом случае сопровождающее лицо имеет право на бесплатный проезд и место рядом с человеком, которому оно помогает.

Период предварительного уведомления для запросов о помощи также был сокращен до 24 часов, что значительно короче, чем требуется для других видов транспорта (36 часов для автобусов и 48 часов для воздушного и водного транспорта).

Новый свод правил также предусматривает специальные места для собранных велосипедов, что делает их обязательными для всех новых поездов, заказанных после 7 июня 2025 года, а также для поездов, которые с этой даты проходят серьезную модернизацию. Видео дня

Новое законодательство также устанавливает правила разработки железнодорожными предприятиями и национальными властями планов увеличения и улучшения перевозки велосипедов, а также другие решения, поощряющие совместное использование железных дорог и велосипедов.

Чтобы создать равные условия с другими видами транспорта, в регламенте также уточняется:

Железнодорожные предприятия не обязаны:

Выплачивать компенсацию за задержки или отмены, вызванные "форс-мажорными обстоятельствами".

Это чрезвычайные обстоятельства, не связанные с работой железной дороги, такие как экстремальные погодные условия, пандемии и теракты. Это положение будет применяться только в том случае, если перевозчик не может ни предотвратить, ни избежать - независимо от принятых мер предосторожности - последствий этих событий.

Забастовка работников железнодорожного перевозчика не является чрезвычайным обстоятельством. Положение о форс-мажоре только освобождает железнодорожную компанию от выплаты компенсации за задержку или аннулирование, но не от других обязательств.

Даже при наступлении форс-мажора железнодорожному предприятию все равно придется возместить стоимость билета или перенаправить пассажира на другой маршрут, а также оказать помощь.

Перевозки в ЕС

В июне 2022 года ЕС и Украина подписали соглашение о грузовых перевозках. Договор отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для перевозок в ЕС, что позволяет бесперебойно экспортировать продукцию из Украины. Срок действия соглашения - год. Документ вступил в силу с 29 июня.

12 октября в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Украина для осуществления международных автоперевозок получила 100 дополнительных базовых квот на 2023 год.

В ноябре 2022 год в ЕС одобрили соглашение об упрощении автоперевозок с Украиной. Сообщалось, что соглашения являются частью ответа ЕС на сбои в транспортных секторах Украины и Молдовы.

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