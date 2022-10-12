Всего на следующий год Украина будет иметь 475 базовых квот, что на 27% больше, чем в 2022 году.

Украина для осуществления международных автоперевозок получила 100 дополнительных базовых квот на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что эти квоты позволят в дальнейшем беспрепятственно выполнять перевозки грузов автомобилями по территориям стран-участниц системы многосторонней квоты разрешений ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

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"Всего на следующий год Украина будет иметь 475 базовых квот. Это на 27% больше, чем мы имели в 2022 году и в течение нескольких последних лет. Такое решение окончательно было принято накануне Группой по автомобильному транспорту Международного транспортного форума в Париже. Дополнительные квоты позволят улучшить экспортную способность Украины и дадут возможность сохранить стабильные цепи поставок товаров между нашей страной и странами-участницами ЕКМТ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в этом году Украина заключила с ЕС соглашение о "транспортном безвизе". Благодаря этому без специальных разрешений украинские перевозчики имеют право осуществлять только двусторонние и транзитные перевозки в 27 европейских стран.

"Разрешения ЕКМТ нужны перевозчикам, которые осуществляют рейсы в 52 страны-участницы ЕКМТ. Они дают возможность совершать не только двусторонние и транзитные перевозки грузов, но и их транспортировку из/в третьи страны", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину значительная часть товаров экспортируется автомобильным транспортом. К примеру, в сентябре физический объем такого экспорта составил 1,4 млн тонн.

Война в Украине и перевозки:

17 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон о грузовых перевозках.

В конце июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом.

Соглашением предусмотрена отмена необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, что позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска на границах.

Также соглашением предусмотрены меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок действия соглашения - 1 год с возможностью пролонгации. Временно документ вступил в силу с 29 июня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

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