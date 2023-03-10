Больше всего голосов отдали за название "Центральная железная дорога".

Украинские граждане с помощью приложения "Дия" определились с новым названием для "Юго-Западной железной дороги".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Продолжаем железную украинизацию. "Юго-Западную" и "Южную" ветки "Укрзализныци" назвали еще по географической привязке к Российской империи. Хотя территориально они расположены в других регионах. Поэтому это точно надо менять", - отметил Федоров.

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В этой связи он сообщил результаты голосования в мобильном приложении "Дия" относительно избрания нового названия для "Юго-Западной железной дороги".

"Проголосовали 1,1 млн украинцев. Из них – более 417,2 тыс. за вариант "Центральная железная дорога", - сообщил Федоров.

Теперь украинцы могут выбрать новое название для "Южной железной дороги".

"Заходите в "Дию" и выбирайте новое название. Там есть четыре варианта. Опрос продлится до 17 марта", - добавил он.

"Укрзализныця" и переименование

21 февраля 2023 года стало известно о том, что АО "Укрзализныця" начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой – полностью избавиться от имперских и российских названий, обозначений, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Сообщалось, что региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта.

Процесс переименования региональных филиалов будет завершен в 2023 году.

Комплексная программа рассчитана на 2023-2025 годы. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что связывает железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и тому подобное.

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