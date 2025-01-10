Не только начинающие, но и опытные водители, попадая в аварию, не всегда правильно себя ведут.

От дорожно-транспортного происшествия или аварии не застрахован никто - даже опытный водитель с многолетним стажем может оказаться в такой неприятной ситуации. О людях, которые только недавно оказались за рулем авто, нечего и говорить - в первое время вождение машины становится ощутимым стрессом. Узнайте, что делать во время ДТП, если ты не виноват, а также как вести себя, если причина аварии - ваши действия.

Что делать после ДТП виновнику

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии УНИАН рассказала, как вести себя человеку, попавшему в ДТП, - что делать в такой ситуации, особенно если знаете, что вина лежит на вас.

После того, как произошла авария, нужно определить, есть ли пострадавшие, нужна ли им медицинская помощь. В том случае, если кто-то таки пострадал, надо вызвать и медиков, и полицию.

Видео дня

Когда прибудет полиция и начнет составлять протокол, при даче объяснений не стоит сильно преуменьшать скорость, с которой вы двигались, поскольку так можно навредить самому себе. Если указать очень малую скорость движения, например 20 км/ч, то таким образом вы сами признаете, что могли предотвратить аварию, поскольку могли бы успеть затормозить до столкновения.

Если же никто не пострадал, а только повреждены транспортные средства, и оба участника ДТП согласны единогласно в том, кто же именно виноват, и у них обоих есть страховки, тогда можно на месте составить европротокол. В таком случае потом между собой будут разбираться страховые и, как правило, люди к этому уже не привлечены.

Что делать в случае ДТП, если вы не виноваты

Если уже произошло ДТП - что делать, должен знать каждый, даже тот, кто оказался пострадавшей стороной. По словам Воронковой, если вы не виноваты, а другая сторона с этим не согласна, обязательно нужно вызвать полицию и проследить, чтобы был правильно оформлен протокол и приложение к нему - схема ДТП, на которой зафиксирована дорожная обстановка ДТП.

Юрист рекомендует обратить внимание на такие аспекты:

Правильно ли указано место столкновения, направление движения транспортных средств.

Правильно ли измеренное расстояние от транспортных средств до обочины, тротуара или других ориентиров, которые могли бы помочь воспроизвести на бумаге реальную дорожную обстановку ДТП.

Важно проследить за правильностью оформления документов, поскольку в будущем именно их будет рассматривать суд и решать, кто же на самом деле виноват в аварии. Если документы неправильно составлены, тогда настоящие обстоятельства аварии будет очень сложно установить.

Что делать во время ДТП категорически нельзя

Эксперт дала несколько советов, что делать - если попал в ДТП - точно нельзя, чтобы не ухудшить свое положение. Во-первых, ни в коем случае нельзя бросаться с кулаками на другого участника аварии, как бы ни бушевали эмоции. Если не сдержаться, можно нарваться на наказание по статье 125 Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение" (возможен штраф от 850 до 1700 грн или даже ограничение свободы на срок до 2 лет, - Ред.)

Во-вторых, нельзя оставлять без внимания то, что написали правоохранители в протоколе, и как изобразили схему ДТП. Если что-то неправильно написано, или отображено, это нужно указать в месте для замечаний. Например, там можно четко указать, что именно неправильно было зафиксировано на схеме ДТП.

В-третьих, ни в коем случае нельзя убегать с места ДТП. Сейчас почти невозможно покинуть место аварии и остаться незамеченным - виновника могут заснять камеры, находящиеся на улицах, и потом его легко можно идентифицировать.

Особенно не стоит убегать с места аварии, если во время нее кто-то пострадал, поскольку в таком случае виновнику грозит уголовная ответственность не только за совершение ДТП, в результате которого были нанесены телесные повреждения потерпевшему, но и за оставление лица в опасности (статья 135 Уголовного кодекса, в случае смерти человека или других тяжких последствий грозит от 3 до 8 лет заключения, - Ред. ) Кроме того, есть административная ответственность за оставление места аварии (она прописана в ст. 122-4 КУоАП - это штраф в сумме 3 400 гривен, арест до 15 суток или лишение прав на срок 1-2 года, - Ред.)

Юрист говорит, что когда есть спор относительно того, кто же виноват в совершении аварии, стоит на телефон сфотографировать транспортные средства с близкого расстояния и издалека. Снять транспортные средства нужно с привязкой к местности, чтобы было видно объекты, которые находятся рядом, и дорожную разметку.

При наличии замечаний к протоколу или схеме ДТП, который составила полиция, и фотографий с места ДТП эксперты, в большинстве случаев, могут установить истину.

Что в первую очередь делать в случае ДТП, если не согласен с решением

Если так случилось, что машина попала в ДТП - что делать в таком случае при разных обстоятельствах, эксперт перечислил выше. Но также бывают ситуации, когда водители не согласны с решением по аварии.

Воронкова говорит, что административный протокол составляется на то лицо, которое, с точки зрения правоохранителей, является виновным в ДТП. Но решение о том, есть ли основания для признания лица, в отношении которого составлен протокол виновным, и какое наказание назначить, принимает суд.

Иногда правоохранители могут неправильно определить, кто же виноват в совершении ДТП, - может сработать человеческий фактор, поскольку они не видели момент аварии.

Бывают случаи, когда суд закрывает производство в отношении человека, которого полиция считала виновным в аварии. Это лицо может инициировать составление нового протокола на другого участника ДТП, и после этого документ будет рассматривать суд.

Обычно, говорит юрист, из-за неоперативности работы наших судов и правоохранительных органов, дело в отношении другого лица закрывают в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности, который составляет три месяца с момента инцидента, но при этом суд устанавливает наличие или отсутствие в действиях такого лица вины в совершении ДТП.

Что делать во время ДТП без страховки

Любому человеку за рулем авто стоит помнить, как должен вести себя водитель в случае ДТП, если у него нет страховки или в случаях, когда страховая не покрывает полностью убытки от ДТП. Воронкова говорит, что потерпевшее лицо имеет право обратиться в суд с иском о взыскании с виновника ДТП средств, которых не хватило на покрытие ущерба от ДТП средствами страховой компании:

Очень важно, чтобы были доказательства того, что ремонт обошелся в большую сумму, чем та, которую выплатила страховая. Нужно, чтобы были чеки об оплате услуг, счета-фактуры.

Если суд примет решение в пользу истца, то взысканием средств должна заняться Государственная исполнительная служба.

Каким будет штраф за ДТП - могут ли посадить в тюрьму

Эксперт отмечает, что если в результате ДТП повреждены исключительно транспортные средства, то за это предусмотрена административная ответственность согласно 124 ст. КУоАП (нарушение правил дорожного движения, в результате которого поврежден транспорт, объекты или имущество). За такое правонарушение могут наложить штраф за ДТП в размере 850 грн. Кроме того, есть крайний вид наказания - лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

В том случае, если в результате аварии есть пострадавшие, которые получили телесные повреждения по меньшей мере средней тяжести, тогда грозит штраф от 51 тысячи до 85 тыс. гривен или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами. Такие наказания предусмотрены ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ими).

Если же есть кто-то, кто в результате аварии получил тяжкие телесные повреждения или умер - тогда виновнику ДТП грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением прав. Это наказание прописано в ч. 2 ст. 286 УК. Если же несколько человек погибли, то виновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением прав. Такое наказание предусмотрено ч. 3 ст. 286 УК.

Вас также могут заинтересовать новости: