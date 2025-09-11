Майкл О'Лири отметил, что угроза ударов дронами будет сохраняться годами.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири готовится к тому, что вторжения в воздушное пространство российских дронов, как это было в Польше, будут продолжаться.

"Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний в течение следующих нескольких лет", - цитирует О'Лири издание Bloomberg.

По его словам, Европа должна дать решительный ответ на подобные угрозы со стороны России. Он указал, что инцидент в Польше стал "тревожным сигналом для Европы и НАТО" и снизил показатель пунктуальности бюджетной авиакомпании до 60%, поскольку сбои в воздушном движении затронули Скандинавию, страны Балтии и Германию.

"Мы ожидаем дальнейших нарушений (со стороны России, - УНИАН), если ЕС и Белый дом не примут решительных мер, в частности в виде санкций в отношении России", - подытожил О'Лири.

Российские "шахеды" в Польше - главные новости

Во время массированной комбинированной атаки России против Украины российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польскую государственную границу могло пересечь около двух десятков дронов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на территорию страны залетели 19 дронов РФ. Четыре цели были сбиты. Часть беспилотников залетела в Польшу с территории Беларуси.

Из-за российского вторжения власти Польши временно закрыли воздушное пространство, что привело к массовым задеркам рейсов.

