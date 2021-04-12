В ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30-50 млрд долл. и выпустить в свободное обращение до 25% акций.

Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO (первичное публичное размещение акций), вероятный срок выхода на биржу - 2023 год.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источник, близкий к компании.

Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение.

Другой источник, близкий к инвестбанку, знакомому с планами Telegram, уточняет, что "Павел Дуров пока не решил, как правильно выйти". Он говорит, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника "Ведомостей", "уже перерос этот механизм".

"Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram - прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack. Это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO. Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую биржу, где уже размещались азиатские технологические гиганты", - отмечает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин.

Отмечается, что в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30-50 млрд долл.

Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно.

"К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8-1 млрд пользователей", - прогнозирует собеседник "Ведомостей".

По его словам, ориентир для оценки - мессенджер WhatsApp. В 2014 году Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки 19 млрд долл. Таким образом, Facebook тогда заплатил за каждого пользователя WhatsApp более 42 долларов.

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Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок. Источник, близкий к мессенджеру, объясняет логику такого возможного решения тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%. Собеседник "Ведомостей", близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.

В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что нижняя оценка free float мессенджера - 10%. "Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, - это блокпакет", - говорит он.

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Автор: Александр Топчий