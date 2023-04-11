Законом предусматривается оформление документов, удостоверяющих личность, по месту обращения внутренне перемещенного лица.

Верховная Рада Украины упростила регистрацию места жительства детей внутренне перемещенных лиц. За это решение проголосовал 301 народный депутат.

Речь идет о законопроекте № 8092, который призван урегулировать вопрос оформления для детей документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.

Законом предусматривается на период временной оккупации Россией территории Украины, а также на период отнесения громад к территориям, на которых ведутся или велись боевые действия, местом жительства ребенка будет считаться зарегистрированное или задекларированное место жительства его родителей или других законных представителей, с которыми проживает ребенок.

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Оформление и обмен документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус, вклеивание в определенных законодательством случаях фотографии при достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины осуществляет Государственная миграционная служба по месту обращения переселенцев.

Закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Как отметили в Минреинтеграции, принятие этого закона значительно упростит доступ детей внутренних переселенцев к гарантированным государством социальным, административным и другим услугам, в частности - льготам при поступлении в учреждения высшего или профессионального образования.

Переселенцы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за начатой Россией полномасштабной войны против Украины миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами.

Вице-премьер Ирина Верещук ранее отметила, что Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц. Так, по состоянию на март 2023 года зарегистрировано более 5 миллионов соответствующих заявок. По ее словам, среди ВПЛ женщины составляют 60%, 25% - дети, 25% - пенсионеры и почти 200 тысяч - люди с инвалидностью.

Внутренние переселенцы ежемесячно получают пособие, которое составляет 2 тысячи гривень. Для детей и лиц с инвалидностью денежная помощь несколько выше - на уровне 3 тысяч гривень. Справку ВПЛ можно получить через приложение "Дія" и через местные органы соцзащиты.

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