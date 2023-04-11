Верховная Рада Украины упростила регистрацию места жительства детей внутренне перемещенных лиц. За это решение проголосовал 301 народный депутат.
Речь идет о законопроекте № 8092, который призван урегулировать вопрос оформления для детей документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.
Законом предусматривается на период временной оккупации Россией территории Украины, а также на период отнесения громад к территориям, на которых ведутся или велись боевые действия, местом жительства ребенка будет считаться зарегистрированное или задекларированное место жительства его родителей или других законных представителей, с которыми проживает ребенок.
Оформление и обмен документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус, вклеивание в определенных законодательством случаях фотографии при достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины осуществляет Государственная миграционная служба по месту обращения переселенцев.
Закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.
Как отметили в Минреинтеграции, принятие этого закона значительно упростит доступ детей внутренних переселенцев к гарантированным государством социальным, административным и другим услугам, в частности - льготам при поступлении в учреждения высшего или профессионального образования.
Переселенцы в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, из-за начатой Россией полномасштабной войны против Украины миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами.
Вице-премьер Ирина Верещук ранее отметила, что Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц. Так, по состоянию на март 2023 года зарегистрировано более 5 миллионов соответствующих заявок. По ее словам, среди ВПЛ женщины составляют 60%, 25% - дети, 25% - пенсионеры и почти 200 тысяч - люди с инвалидностью.
Внутренние переселенцы ежемесячно получают пособие, которое составляет 2 тысячи гривень. Для детей и лиц с инвалидностью денежная помощь несколько выше - на уровне 3 тысяч гривень. Справку ВПЛ можно получить через приложение "Дія" и через местные органы соцзащиты.