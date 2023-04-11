Принятый закон упрощает доступ детей ВПЛ к гарантированным государством социальным услугам / фото УНИАН, Александр Прилепа

Верховная Рада Украины упростила регистрацию места жительства детей внутренне перемещенных лиц. За это решение проголосовал 301 народный депутат.

Речь идет о законопроекте № 8092, который призван урегулировать вопрос оформления для детей документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.

Законом предусматривается на период временной оккупации Россией территории Украины, а также на период отнесения громад к территориям, на которых ведутся или велись боевые действия, местом жительства ребенка будет считаться зарегистрированное или задекларированное место жительства его родителей или других законных представителей, с которыми проживает ребенок.

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Оформление и обмен документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус, вклеивание в определенных законодательством случаях фотографии при достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины осуществляет Государственная миграционная служба по месту обращения переселенцев.

Закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Как отметили в Минреинтеграции, принятие этого закона значительно упростит доступ детей внутренних переселенцев к гарантированным государством социальным, административным и другим услугам, в частности - льготам при поступлении в учреждения высшего или профессионального образования.

Переселенцы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за начатой Россией полномасштабной войны против Украины миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами.

Вице-премьер Ирина Верещук ранее отметила, что Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц. Так, по состоянию на март 2023 года зарегистрировано более 5 миллионов соответствующих заявок. По ее словам, среди ВПЛ женщины составляют 60%, 25% - дети, 25% - пенсионеры и почти 200 тысяч - люди с инвалидностью.

Внутренние переселенцы ежемесячно получают пособие, которое составляет 2 тысячи гривень. Для детей и лиц с инвалидностью денежная помощь несколько выше - на уровне 3 тысяч гривень. Справку ВПЛ можно получить через приложение "Дія" и через местные органы соцзащиты.

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