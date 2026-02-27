На одном из континентов нашли огромные залежи меди, золота и других полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых на замерзшем континенте на данный момент запрещена.

Полезные ископаемые имеют важное значение для мировой экономики, поэтому их ищут в каждом уголке планеты. Благодаря глобальному потеплению в ближайшие десятилетия Антарктида лишится ледяного покрова, обнажив залежи меди, железа, золота, серебра, платины и кобальта.

Издание The New York Times пишет, что международный договор запрещает добычу полезных ископаемых в Антарктиде, однако страны могут предлагать изменения, начиная с 2048 года.

Два региона Антарктиды обладают наиболее перспективными месторождениями полезных ископаемых: Антарктический полуостров и Трансантарктические горы. На полуостров претендуют Чили, Аргентина и Великобритания, а на горный хребет – Австралия и Новая Зеландия. Все территориальные претензии на Антарктиду были приостановлены Антарктическим договором 1959 года и не признаются другими странами.

Ученые в своем исследовании предполагают, что повышение температуры приведет к дальнейшему истончению льда. В исследовании рассмотрели несколько сценариев, чтобы определить, какая часть суши освободится от льда, с учетом глобальных температур, повышения уровня моря вдоль побережья и того, насколько может подняться суша после таяния льда.

При умеренном сценарии таяния льдов к 2300 году будет обнажено около 36260 квадратных километров Антарктиды, а при сценарии интенсивного таяния льдов эта цифра увеличится до примерно 120690 квадратных километров.

Согласно исследованию, повышение глобальной температуры и отступление ледяного покрова обнажат от 12 до 25 миллионов метрических тонн месторождений только одной меди на Антарктическом полуострове.

Согласно январскому отчету S&P Global, финансовой аналитической компании из Нью-Йорка, глобальный спрос на медь в настоящее время составляет 28 миллионов метрических тонн и, по мере роста спроса на электроэнергию, к 2040 году, как ожидается, увеличится до 42 миллионов метрических тонн.

Профессор Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании Тони Пресс предупредил, что поиск полезных ископаемых на континенте без морских портов и дорог будет затруднительным. По его словам, для коммерческой добычи полезных ископаемых необходима холодная погода, чтобы перемещать горнодобывающие машины по суше и через реки.

Пресс также отметил, что глобальное потепление приводит к откалыванию большего количества айсбергов от ледников вдоль побережья Антарктиды, что делает Южный океан более опасным для судов.

