Не факт, что они будут ехать в количествах, которые могут закрыть демографические пробелы страны.

После окончания войны в Украину придется приглашать трудовых мигрантов из стран, уровень жизни в которых намного ниже.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Он привел данные Министерства экономики от 2023 года, согласно которым Украине понадобится около 4,5 миллионов дополнительных рабочих рук к количеству работников, которое было известно в конце 2021 года.

В Международной организации по миграции и Международной организации труда считают, что страна будет нуждаться в 8,2 миллионах работников:

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"Нужно рассматривать такие страны, как Бангладеш, Непал, Индия, страны Северной Африки, Центральной Азии, которые когда-то входили в состав СССР. Но то, что мы хотим завозить оттуда людей, не означает, что эти люди обязательно захотят поехать к нам в таких количествах, чтобы закрыть наши демографические пробелы".

Трудовая миграция

По данным Верховной Рады, сейчас за рубежом находятся 7,7 миллионов граждан Украины. 5,3 миллиона из них живут на территории Европейского Союза.

Эксперты неоднократно рассказывали о демографических проблемах, с которыми страна столкнулась из-за полномасштабной войны. Кроме того, после ее окончания Украина будет нуждаться в дополнительных работниках.

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