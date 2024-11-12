По словам эксперта, чтобы преодолеть дефицит кадров, часть граждан Украины также должна переобучиться тем или иным профессиям.

Сейчас Украина уже оказалась в новом для себя тренде, который экономисты называют "структурное несовпадение" или "структурные пробелы", в частности речь идет о том, что человек не может найти работу, ведь не имеет нужных навыков, тогда как работодатель тоже не может найти работника по таким же причинам. Об этом рассказал социолог Тимофей Брик в интервью "Суспільному".

"Представьте, что есть человек, который хочет дать работу. Условно говоря, где-то на Херсонщине надо трактором управлять. И есть человек, который ищет работу. Почему не происходит совпадение? Потому что у человека, который ищет работу, нет нужных навыков. Это называют "structural gap"", - отметил он.

По словам социолога, программа развития ООН создавала проект, чтобы переучить женщин на водителей тракторов, ведь кто-то ими должен управлять, поскольку мужчины мобилизованы.

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"То есть, у нас есть вопрос определенного гендерного неравенства - есть много женщин без необходимых навыков. Есть также возрастные вопросы - пенсионеры могли бы работать, но и у них нет навыков. Наша экономика будет расти даже с тем количеством украинцев, которое останется, если мы дадим всем необходимые навыки. Это означает, что людям иногда надо быстро выучить английский язык, иногда - Excel, иногда - язык программирования, иногда - стать поваром в ресторане", - подчеркнул Брик.

Социолог отметил, что сейчас главным вопросом будет профтехобразование, а многие организации будут инвестировать в развитие профтехов.

Также эксперт рассказал, имеют ли украинцы потенциал к переобучению:

"Обычно сложнее учиться, когда вы уже взрослого возраста, если у вас не было предыдущего опыта, нет образования или вы учились давно. И сложнее учиться чему-то сложному. Хорошие новости - часто вещи, которым нам надо будет переучивать, не такие уж и сложные. Если, например, человек управлял авто, сможет овладеть и более сложной техникой. Это даже не вопрос создания чего-то нового, это часто вопрос оптимизации. У нас есть профтехи, колледжи, просто некоторые из них не всегда эффективны, не всегда там есть современное оборудование".

Он считает, чтобы преодолеть структурный пробел, необходимо уделить внимание переобучению части граждан Украины. Также социолог предположил, что государству придется думать и о миграционных процессах и возвращении украинцев из-за границы.

"В демографии есть три ключевых параметра: рождаемость, смертность и перемещение населения. Даже во время войны, надо об этом думать. Если говорить о рождаемости, Украина много лет соответствует тренду современных, развитых государств - мы рожаем меньше детей, но они живут дольше. В этот тренд вошло много стран, где есть урбанизация, индустриализация, где у женщин есть высшее образование и доступ к карьере. Уверен, мы останемся в этом тренде. Сомневаюсь, что сможем рожать больше. Нет для этого ни мотивации, ни социальных факторов", - отметил Брик.

Специалист также подчеркнул и на привлечении трудовых мигрантов:

"Какие есть риски с ними? Мы знаем это по опыту ЕС и США, что даже в развитых странах между местными и мигрантами могут возникать конфликты, и сама поляризация. Потому что люди друг друга не понимают с культурной точки зрения. А также есть конкуренция за экономические блага: у них будет работа, а у меня ее нет. У них есть льготы, а почему у меня их нет? Нам, украинцам, надо будет работать над собой, взрослеть. У нас есть стратегическая задача - восстановить государство, сделать его сильнее. Думаю, надо принять базовое предположение, что мы не сможем обойтись без мигрантов. Как и без возвращения украинцев".

Трудоустройство в Украине - последние новости

Ранее в Национальном банке заявили, что из-за длительной войны и дефицита электроэнергии люди и дальше будут выезжать из Украины. В частности прогноз оттока людей на 2024 год ухудшен до 500 тысяч человек. В НБУ отмечают, что такой показатель довольно негативно повлияет на украинскую экономику, а именно приведет к снижению предложения рабочей силы на рынке труда и падению потребительского спроса.

Также сообщалось, что в Украине к разминированию территорий будут привлечены ветераны и люди с инвалидностью. Отмечается, что для этого будут созданы специализированные учебные программы и обеспечены комфортные условия труда.

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