Отмечается, что танкеры применяют ряд "обманных методов судоходства".

Танкер, связанный с подсанкционным российским "Арктик СПГ 2", замечен во время перегрузки своего груза на другое судно. Такая ситуация свидетельствует о том, что Москве удается продолжать экспорт вопреки санкциям.

Издание Reuters пишет, что судно Pioneer осуществило перегрузку на танкер New Energy под флагом Палау, принадлежащий ОАЭ и управляемый Индией, к северу от Суэцкого канала.

Перегрузка с судна на судно обычно позволяет перегружать СПГ с дорогостоящих танкеров ледового класса на более дешевые газовозы, но также может использоваться для усложнения отслеживания грузов. Хотя некоторые страны, в том числе Индия, продолжают покупать российские энергоносители, несмотря на западные санкции, они остерегаются афишировать этот факт, чтобы избежать дипломатической напряженности.

Видео дня

Отмечается, что Pioneer и Asya Energy вошли в российские воды в конце июля и применили ряд "обманных методов судоходства", таких как отключение автоматической идентификационной системы. В сообщении говорится, что Pioneer загружала СПГ с завода "Арктик СПГ 2" с 1 по 3 августа.

По данным Госдепартамента США, судно Asya Energy также было зафиксировано на коммерческих спутниковых снимках при погрузке СПГ с терминала "Утреннее" на заводе "Арктик СПГ 2" в период с 9 по 11 августа.

Теневой флот РФ для экспорта СПГ - последние новости

РФ продолжает использовать "теневой флот" для транспортировки сжиженного природного газа. К санкционному газовому объекту причаливало судно Pioneer без страховщика, с фейковым местонахождением и принадлежащее малоизвестной индийской компании.

Позже стало известно, что второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России.

Вас также могут заинтересовать новости: