Танкер заметили возле крупного терминала, который подпадает под санкции США.

Второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России, который подпадает под санкции США, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs PBC.

Отмечается, что по внешнему виду и длине около 290 метров судно совпадает с Asya Energy. Его прибытие следует за очевидным экспортом первого груза завода "Арктик СПГ 2" в начале этого месяца на другом судне, которое также скрывало свое истинное местонахождение и принадлежало той же индийской компании.

По словам журналистов, Asya Energy является частью "темного флота" судов, который Москва создает для транспортировки газа покупателям. Подобный флот танкеров РФ ранее собрала для перевозки нефти. Трейдеры все еще внимательно следят за Pioneer – первым танкером, который пришвартовался к арктическому объекту, который пытался начать экспорт из-за западных ограничений. Сейчас он направляется в Европу.

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США ввели санкции в ноябре, чтобы предотвратить начало экспорта с "Арктик СПГ 2". Хотя производство на заводе стартовало в декабре, он не смог начать отгрузку топлива из-за санкций. Ограничения отпугивали иностранные компании и остановили поставки специализированных судов, готовых к работе в ледовых условиях.

Согласно данным глобальной базы данных о морских перевозках Equasis, Asya Energy управляется компанией Ocean Speedstar Solutions.

Обход Россией санкций

Ранее УНИАН писал, что РФ продолжает использовать "теневой флот" для транспортировки сжиженного природного газа. К санкционному газовому объекту причаливало судно Pioneer без страховщика, с фейковым местонахождением и принадлежащее малоизвестной индийской компании.

Страны ЕС в целом импортировали на 7% больше российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Цель ЕС по постепенному отказу от российского ископаемого топлива до 2027 года "ужасно отстает от графика".

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