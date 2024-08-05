Москва собирает суда для перевозки СПГ, чтобы обойти ограничения.

РФ продолжает использовать "теневой флот" для транспортировки сжиженного природного газа. К санкционному газовому объекту причаливало судно без страховщика, с фейковым местоположением и принадлежащее малоизвестной индийской компании.

Издание Bloomberg пишет, что у экспортного завода "Арктик СПГ 2" могло причалить судно Pioneer, которое показывало, что оно находится на расстоянии 1300 километров.

Pioneer - часть предполагаемого "темного флота" судов для перевозки СПГ. Спутниковые снимки, сделанные 1 августа, впервые показали СПГ-танкер на арктическом объекте, который не мог начать экспорт из-за западных ограничений.

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Pioneer управляется компанией Ocean Speedstar Solutions. Компания была зарегистрирована в июне и имеет юридический адрес в 150 километрах от Мумбаи. Pioneer принадлежит компании Zara Shipholding, которая указала тот же адрес, что и Ocean Speedstar.

До июня судном недолго управляла компания Nur Global Shipping, еще одна малоизвестная компания, которая работает из отеля Meydan в зоне свободной торговли ОАЭ. Использование малоизвестных компаний похоже на маневр Москвы по созданию теневого флота нефтяных танкеров.

В базе данных Международной морской организации страховщик Pioneer также значится как "неизвестный" - еще одна характерная черта судов "темного флота".

Данные слежения за судном Pioneer указывают на то, что оно находится в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии, на большом расстоянии от Arctic LNG 2. На спутниковых снимках судно не находится в том месте, которое указано системой слежения.

По данным Equasis, в июне компания Ocean Speedstar взяла на себя управление другим подозреваемым судном теневого флота СПГ - Asya Energy. Ранее судно Asya Energy также находилось под управлением дубайской компании Nur Global Shipping. По данным судового трекинга, газовоз также находится в Баренцевом море.

СПГ-танкеры для России - последние новости

Ажиотаж с покупкой привел к росту цен на старые танкеры, поскольку тайные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов для перевозки сжиженного природного газа. Это свидетельствует, что Москва расширяет свой "теневой флот" энергетических танкеров.

Инсайдеры рассказали, что группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в ОАЭ, за последний год приобрела много судов для перевозки СПГ.

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