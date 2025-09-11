Работодатель сможет временно менять коллективные договоры только с согласия работника.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусмотрено, что на период военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что действие таких положений может быть остановлено только по взаимному согласию сторон договора. Предполагается, что закон совершенствует процедуру приостановления отдельных положений коллективного договора и гарантирует, что права его сторон не будут ограничены в одностороннем порядке.

Также в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона стороны коллективного договора обязаны начать переговоры о возможности и сроках возобновления его положений, остановленных без взаимного согласия его сторон. Порядок и сроки возобновления таких положений определяются сторонами коллективного договора.

В Украине обсуждали возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Так, 5 июля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю даже во время войны, позволив бизнесу самостоятельно принимать такое решение.

Впоследствии в Госзанятости сообщили, что в Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде стандартными предусмотрено 40 часов в неделю.

Ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить работодателям проверять рабочие переписки работников.

