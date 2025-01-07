Работодатель должен проинформировать своего сотрудника о введении такого мониторинга.

В Украине работодателям могут разрешить проверять рабочие переписки сотрудников.

Это предусмотрено проектом нового Трудового кодекса, который разрабатывает Министерство экономики. Так, документом предлагают ввести мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных, о чем говорится в статье 31.

"Работодатель может осуществлять мониторинг рабочей корреспонденции работника и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей", – сказано в проекте Трудового кодекса.

Видео дня

При этом отмечается, что такой мониторинг "является крайней формой контроля работодателя" за сотрудником и может применяться только при условии невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей.

Отдельно отмечается, что работодатель должен проинформировать своего сотрудника о введении мониторинга и обосновать объективную необходимость его проведения.

"Осуществление мониторинга рабочей корреспонденции и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей, не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь", – отмечается в документе.

Изменения для работодателей в Украине

С 1 января нового года в Украине вступили в силу новые правила проведения психиатрического осмотра для работников, занятых в работах с особыми требованиями к психическому состоянию.

Новым приказом было внесено уточнение – осмотр будет проводиться за счет работодателя. Ранее же психиатрические осмотры работников осуществляли за счет государства или коммунального предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: